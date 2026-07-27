Dass Wildtiere unter Wassermangel litten, zeige sich oft daran, dass sie ungewöhnlich zutraulich wirkten, zu für sie ungewöhnlichen Tageszeiten unterwegs seien oder gezielt die Nähe von Menschen suchten.

"Wer Tieren jetzt helfen möchte, kann Wasserschalen aufstellen. Wichtig ist, diese täglich zu reinigen", sagt der Experte. Für Insekten sollten Steine oder Äste als Landehilfe im Wasser liegen. Regentonnen sollten stets abgedeckt werden, "damit durstige Tiere nicht hineinfallen und ertrinken".

Sichtbare Schäden bei Mais und Zuckerrüben

Eine regional sehr unterschiedliche Situation stellt der Hessische Bauernverband fest. Besonders in Südhessen sowie in Teilen Mittelhessens und Osthessens zeige sich zunehmender Trockenstress in den Böden. Betroffen seien vor allem Mais und Zuckerrüben, teils gebe es sichtbare Trockenschäden. "Für diese Kulturen braucht es dringend Regen, um etwas zu retten", sagt Sprecherin Marie-Claire von Spee.

"Auch Leguminosen wie Körnererbsen oder Ackerbohnen dürften unter den hohen Temperaturen gelitten haben. Beim Winterweizen zeigen sich ebenfalls Auswirkungen von Hitze und Trockenheit, insbesondere bei der Kornqualität", sagt von Spee. "Zudem bereitet die Entwicklung des Grünlands zunehmend Sorgen mit Blick auf die Futterversorgung."

Auch resistentere Sorten brauchen Wasser

Um für solche Witterungen vorzusorgen, setzten viele Landwirte inzwischen auf Sorten, die besonders früh reifen und damit potenziell vor den großen Hitzeperioden reif sind. Doch ohne Wasser sei Wachstum bei keiner Sorte möglich. Bei der Anpassung an den Klimawandel, an Trockenheit und Hitze sowie an weitere Extremwetterereignisse brauchten die Landwirte Unterstützung, erklärt der Verband. Denn es bleibe eine dauerhafte Aufgabe.

Mehr Trockenphasen fordern auch die Trinkwasserversorgung heraus. Die vorhandenen Grundwasserressourcen seien nach aktueller Bewertung zwar ausreichend, um auch steigenden Bedarf zu decken, erklärt der Versorger Hessenwasser, der vor allem Grundwasser aus dem Hessischen Ried und dem Frankfurter Stadtwald nutzt und rund 2,4 Millionen Menschen im Rhein-Main-Gebiet versorgt. Steigende Investitionen seien aber nötig.

"Wir rechnen auch in Zukunft mit ausgeprägten Hitzewellen und dadurch ausgelösten längeren Spitzenlastphasen mit Tagesspitzenmengen auf sehr hohem Niveau", erklärt eine Sprecherin. Die Wasserinfrastruktur in der Region müsse widerstandsfähiger gemacht werden.