Offenbach/München (dpa/lby) - Starke Temperaturschwankungen und hohe Niederschläge haben den September in Bayern geprägt. Im gesamten Freistaat sei mehr als das Doppelte der üblichen Niederschlagsmenge im Monat September gemessen worden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach am Main mit. In der Monatsmitte geriet vor allem Südostbayern in den Einflussbereich des Unwettertiefs Anett, das in Polen, Tschechien und Österreich für Rekordregen sorgte.