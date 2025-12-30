Offenbach/Erfurt (dpa/th) - In Thüringen geht ein ungewöhnlich warmes, deutlich zu trockenes und sehr sonniges Jahr zu Ende. Das geht aus der vorläufigen Auswertung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für 2025 hervor. So sei das Frühjahr das sonnigste seit 1951 gewesen, 2025 insgesamt eines der sonnigsten fünf Jahre, teilten die Meteorologen mit. Im Jahresverlauf schien die Sonne 1.940 Stunden, was den Mittelwert der international gültigen Vergleichsperiode von 1961 bis 1990 um ein Drittel übertrifft.