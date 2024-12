Rekordtemperaturen im Februar und Frühjahr

In Thüringen habe sich der Spitzenwert vor allem aus Rekordtemperaturen im Februar und dem Frühjahr ergeben, hieß es weiter. Der August sei der zweitwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen. Und auch der Herbst sei ungewöhnlich warm gewesen. Am 4. September seien in Tegkwitz im Altenburger Land 34,6 Grad gemessen worden.