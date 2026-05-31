Wetterbericht: Sonntag wird nass – zum Wochenstart kehrt die Sonne zurück

München (dpa/lby) - Der Sonntagsspaziergang könnte in vielen Teilen Bayerns buchstäblich ins Wasser fallen. Denn der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor zahlreichen Schauern und teils kräftigen Gewittern.
Nasses Wochenende, sonniger Wochenstart: Am Sonntag drohen in Bayern heftige Schauer. Wo es besonders nass wird und wann sich die Sonne wieder zeigt.
München (dpa/lby) - Der Sonntagsspaziergang könnte in vielen Teilen Bayerns buchstäblich ins Wasser fallen. Denn der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor zahlreichen Schauern und teils kräftigen Gewittern.
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Neben Blitz und Donner sind demnach regional auch Sturmböen mit bis zu 110 Kilometern pro Stunde möglich. Vor allem in den südlichen Landesteilen kommt es lokal auch zu Unwettern mit größeren Regenmengen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter sowie bis zu etwa drei Zentimeter großem Hagel. Laut DWD bleibt es dabei aber warm. Die Temperaturen erreichen zwischen 23 und 29 Grad.
In der Nacht zum Montag ziehen weitere Regenfälle über Bayern hinweg. Besonders entlang der Alpen kann zeitweise kräftiger Regen fallen. Die Gewitter lassen aber nach.
Der Montag zeigt sich der Prognose zufolge etwas freundlicher. Zwar startet der Tag vielerorts noch mit dichten Wolken und Regen. Im Laufe des Nachmittags lockert der Himmel aber zunehmend auf. Zeitweise sind gegen Nachmittag laut DWD aber erneut Regenschauer möglich. Gegen Abend wird es freundlicher und die Sonne setzt sich etwa in Unter- und Mittelfranken immer häufiger durch. Dafür wird es etwas frischer: Die Temperaturen steigen meist nur noch auf 18 bis 25 Grad.