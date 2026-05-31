Wetterbericht: Sonntag wird nass – zum Wochenstart kehrt die Sonne zurück

Lichtblicke zum Wochenstart

Der Montag zeigt sich der Prognose zufolge etwas freundlicher. Zwar startet der Tag vielerorts noch mit dichten Wolken und Regen. Im Laufe des Nachmittags lockert der Himmel aber zunehmend auf. Zeitweise sind gegen Nachmittag laut DWD aber erneut Regenschauer möglich. Gegen Abend wird es freundlicher und die Sonne setzt sich etwa in Unter- und Mittelfranken immer häufiger durch. Dafür wird es etwas frischer: Die Temperaturen steigen meist nur noch auf 18 bis 25 Grad.