München (dpa/lby) - In Bayern steht eine freundliche und zunehmend wärmere Woche bevor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in den nächsten Tagen Temperaturen von bis zu 27 Grad. Ausflüglerinnen und Ausflügler dürfen sich am letzten Tag des verlängerten Wochenendes über überwiegend angenehmes Wetter freuen.