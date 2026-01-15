Wetterbericht: Regen und milde Temperaturen in Bayern

München (dpa/lby) - Der Schnee in Bayern schwindet, Neuschnee ist in den kommenden Tagen nicht absehbar. Stattdessen soll es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge regnen. Vor allem nördlich der Donau soll es am Vormittag nass werden. Im Süden soll es dagegen trocken bleiben und vom Südwesten her soll sich laut den Meteorlogen immer mehr die Sonne durchsetzen. Die Temperaturen dürften sich zwischen 2 Grad an der unteren Donau und 12 Grad am Alpenrand einpendeln.