Der Winter steht vor der Tür

Auch in der Nacht zum Montag wird es winterlich: Im Süden fällt gebietsweise weiter Regen oder Schnee, später wird es nach Norden hin trockener. Die Temperaturen sinken auf 0 bis minus 4 Grad. Achtung auf den Straßen: Dort, wo Nässe gefriert oder Schnee liegen bleibt, kann es glatt werden.