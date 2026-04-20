Wetterbericht: Kalter Start, dann Sonne – Bayern-Wetter schlägt Haken

Kühler Wochenauftakt

Im Tagesverlauf lockern die Wolken demnach zwar immer wieder auf und zeitweise zeigt sich die Sonne, insgesamt bleibt es aber frisch. Vor allem an den Alpen sind einzelne Schauer möglich und auch in Oberfranken kann es gegen Abend etwas regnen. Sonst bleibt es meist trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 Grad im Hofer Land und 16 Grad an der Donau. Dazu weht ein mäßiger, zeitweise auffrischender Wind aus Nordwest.