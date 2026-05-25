Wetterbericht: Bis zu 34 Grad - Pfingstferien starten mit Sommerhitze

Viel Sonnenschein wartet auch am Dienstag, mit bis zu 34 Grad. In den Alpen kann es am Nachmittag zu Gewittern kommen, Quellwolken kommen dann in ganz Bayern gegen Abend auf. Die Nacht zum Mittwoch wird entsprechend wolkig und aus den Alpen kann auch mal ein Schauer in den Norden ziehen.