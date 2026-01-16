Wetterbericht: Bis elf Grad und Sonne – Schnee schmilzt im Freistaat

 
Schnee ade: In Bayern wird es mild und vielfach sonnig, doch nachts droht Glätte auf den Straßen. Was der Wetterdienst für das Wochenende prognostiziert.

Sonne und Plusgrade - wo noch Schnee liegt, taut es weiter. (Archivbild) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

München (dpa/lby) - Der Schnee schwindet weiter dahin: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für die nächsten Tage in Bayern vielerorts mit Plusgraden. Am Freitag scheint verbreitet die Sonne, erst am Nachmittag oder des Abends kann von Osten her Nebel aufziehen. In den Nebelgebieten in Teilen Ostbayerns und im Donauraum sinken die Temperaturen auf knapp über den Gefrierpunkt. Der DWD rechnet mit leichtem Dauerfrost bei einem bis fünf Grad. In Unterfranken und in den Alpen steigen die Temperaturen hingegen auf bis zu zwölf Grad. 

Am Samstag und Sonntag kann es im Flachland durch Nebel und Hochnebel trüb werden. In den Alpen und im höheren Bayerwald soll es hingegen sonnig sein, teils auch bei Plusgraden. Nachts kann die Temperatur deutlich unter null Grad sinken, auf den Straßen kann es wieder glatt werden. Mit Neuschnee rechnet der DWD zunächst nicht.