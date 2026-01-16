Wetterbericht: Bis elf Grad und Sonne – Schnee schmilzt im Freistaat

München (dpa/lby) - Der Schnee schwindet weiter dahin: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für die nächsten Tage in Bayern vielerorts mit Plusgraden. Am Freitag scheint verbreitet die Sonne, erst am Nachmittag oder des Abends kann von Osten her Nebel aufziehen. In den Nebelgebieten in Teilen Ostbayerns und im Donauraum sinken die Temperaturen auf knapp über den Gefrierpunkt. Der DWD rechnet mit leichtem Dauerfrost bei einem bis fünf Grad. In Unterfranken und in den Alpen steigen die Temperaturen hingegen auf bis zu zwölf Grad.