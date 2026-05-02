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Wetterbericht Bayern startet warm ins erste Mai-Wochenende

Das Wetter im Freistaat zeigt sich am Wochenende mit viel Sonne und steigenden Temperaturen von seiner Schokoladenseite. Doch zum Wochenbeginn wird es wechselhafter.

Wetterbericht: Bayern startet warm ins erste Mai-Wochenende
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Die Temperaturen klettern am langen Mai-Wochenende bis an die 30-Grad-Marke. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

München (dpa/lby) - Reichlich Sonne und frühsommerliche Temperaturen: Bayern startet mit einem Hoch in den Mai. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet 24 bis 28 Grad im Freistaat. Daran ändern auch ein paar Wolken am Nachmittag nichts.

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Am Sonntag macht sich dann langsam ein Wetterwechsel bemerkbar. Die Wolken werden dichter, besonders am Abend sind im Süden einzelne Schauer möglich, vereinzelt auch Gewitter. Dennoch bleibt es mit bis zu 29 Grad zunächst warm. In weiten Teilen Bayerns scheint auch weiter die Sonne. 

Wechselhaft in die neue Woche

Zum Wochenstart zeigt sich der Frühling dann etwas launischer: Am Montag wechseln sich Sonne und Wolken ab, im Tagesverlauf steigt die Wahrscheinlichkeit für Schauer und einzelne Gewitter. Die Temperaturen gehen leicht zurück, bleiben mit 20 bis 25 Grad aber weiterhin mild.