Wetterbedingte Unfälle: Unwetter über Bayern - Unterführung geflutet

Im mittelfränkischen Zirndorf (Landkreis Fürth) lief eine Unterführung mit Wasser voll. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich drei Autos dort. Zwei Wagen seien wohl geborgen worden, eines sei aber steckengeblieben, sagte ein Polizeisprecher. Beamte sperrten die Unterführung mit dem Auto die ganze Nacht. Unklar war zunächst, ob der Wagen mittlerweile aus den Fluten gezogen werden konnte.