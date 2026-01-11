Hof (dpa/lby) - Eine Autofahrerin ist mit ihrem Wagen in Hof von der Fahrbahn abgekommen und erst an einer Hauswand zum Stehen gekommen. Die Frau sei von ihrem Grundstück auf die glatte Straße gefahren und ins Rutschen gekommen, teilte die Polizei mit. Dann sei sie auf den Gehweg gekommen und gegen einen Gartenzaun gefahren. Sie fuhr den Zaun nieder und weiter gegen die Hauswand. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro.