Wetteraussichten: Wolken, Nebel und erste Schneeflocken

Leipzig (dpa/sn) - Das Wochenende ist in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen von vielen Wolken und etwas Sprühregen geprägt. In den Nächten wird es kalt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.
Viele Wolken und Sprühregen bestimmen das Wochenende in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. In Sachsen ist in höheren Lagen auch Schnee in Sicht.
Leipzig (dpa/sn) - Das Wochenende ist in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen von vielen Wolken und etwas Sprühregen geprägt. In den Nächten wird es kalt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.
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Heute liegen die Höchstwerte laut der Vorhersage in den drei Bundesländern bei acht bis elf Grad. Zunächst ist es vielerorts neblig, tagsüber bestimmen Wolken und gelegentlicher Sprühregen den Tag.
In der Nacht zum Sonntag sinken die Tiefstwerte nach Angaben des DWD auf sechs bis zwei Grad. In Sachsen sei auf dem Fichtelberg geringer Schneefall möglich.
Am Sonntag betragen die Höchsttemperaturen laut DWD sechs bis zehn Grad. Im oberen Erzgebirge könne es bei ein bis fünf Grad zu Schnee oder Schneeregen kommen. Im Flachland ist mit leichtem Regen zu rechnen.
In der Nacht zum Montag sinken die Tiefsttemperaturen auf drei bis minus ein Grad. Neben vielen Wolken kann sich auch Nebel bilden. Am Montag ist laut der Vorhersage bei fünf bis zehn Grad nur wenig Regen zu erwarten.