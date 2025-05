Regen breitet sich am Wochenende aus

Der Samstag startet hingegen oft sonnig. Im Tagesverlauf verabschiedet die Sonne sich dann allerdings wieder, und dichte Wolkenfelder und Regen breiten sich von Westen her aus. Die Höchsttemperaturen liegen bei 15 bis 20 Grad - in höheren Lagen um 13 Grad. In der Nacht zum Sonntag bleibt es am Hochrhein sowie in weiten Teilen der Osthälfte noch trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 13 Grad im Nordwesten und 3 Grad im östlichen und südöstlichen Bergland.