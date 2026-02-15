Erfurt (dpa/th) - Wintersport ist in Thüringen aufgrund der Wetterlage vorerst weiterhin nur mit Kunstschnee möglich. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) soll es am Sonntag tagsüber trocken bleiben, bei Temperaturen von -1 bis 2 Grad, in den Bergen zwischen -4 und -2 Grad. Erst ab Mitternacht wird Schneefall erwartet. Die milden Temperaturen der vergangenen Tage haben den Schnee im Thüringer Wald schmelzen lassen. Skifahren auf Naturschnee ist daher kaum machbar.
Wetteraussichten Winterferien beginnen mit Schneeregen
dpa 15.02.2026 - 10:51 Uhr