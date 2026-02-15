Wetteraussichten: Winterferien beginnen mit Schneeregen

Die Winterferien verlaufen in den kommenden Tagen mit durchwachsenem Wetter. Für Montag erwarten die Meteorologen am Vormittag zunächst leichten Schneefall, der anschließend in Regen übergeht. Die Höchstwerte liegen bei 1 bis 4 Grad, im Bergland bei -1 bis 2 Grad. In der Nacht zum Dienstag soll es erneut Niederschläge geben, bei starker Bewölkung.



Am Dienstag wird es noch etwas wärmer. Der DWD sagt bis zu 6 Grad voraus, in den Bergen bis zu 3 Grad. Es kann weiterhin gelegentlich Regen und Schneefall geben, ebenso am Mittwoch.