Allerdings bleibt es zum Wochenbeginn leicht unbeständig mit Regen vor allem in den nördlichen Landesteilen. An den Nord- und Nordosträndern der Mittelgebirge und an den Alpen gibt es laut Beyer aber auch sonnige Phasen. Auch beim Rest der Woche heißt es: "vom Winter weit und breit keine Spur".