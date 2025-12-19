Wetteraussichten: Windige und kältere Weihnachtstage – regional Schnee möglich

In der neuen Woche wird es dann nicht nur gefühlt kälter: Der DWD erwartet "einen Schwall polarer Kaltluft". Zeitweise könnte auch etwas feuchte Luft nach Deutschland steuern. "Dadurch könnte es rund um Weihnachten tatsächlich zumindest regional etwas flöckeln", sagte Meteorologe Reinertz. Allerdings stünden einige Tage vor dem Fest noch ein paar dicke Fragezeichen hinter der Schneefrage. Böiger, kalter Ostwind wird aber "wohl ein treuer Wegbegleiter über die Weihnachtstage bleiben", sagte Reinertz.