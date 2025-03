Wetter auch am Wochenende wechselhaft

Am Mittwoch setzt sich freundlicheres Wetter und Sonnenschein in der Nordwesthälfte durch. In der Südosthälfte erwartet der Wetterdienst dagegen viele Wolken und gebietsweise Regen. Die Temperaturen erreichen maximal acht bis 15 Grad. In der Nacht zum Donnerstag sind laut DWD Temperaturen bis null Grad möglich, in Tallagen kann sich sogar leichter Frost bilden.