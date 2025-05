Am Samstag steht vielerorts ein freundlicher Sommertag an. "Vor allem im Süden strahlt die Sonne bei nahezu wolkenlosem Himmel, während sich im Norden ein Sonne-Wolken-Mix abzeichnet", so Kernn. Die Temperaturen steigen zudem weiter an: Am Oberrhein werden mit 31 Grad erneut die höchsten Werte erwartet. In Richtung Norden rechnet der Wetterdienst mit mehr Bewölkung, dort ist dann bei 20 bis 24 Grad die Spitze erreicht. Allerdings drohen ab Mittag in der Mitte Deutschlands kräftige Gewitter.