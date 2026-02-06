Wetteraussichten: Weiterhin Glätte und Nebel erwartet

Leipzig - Auf einen bewölkten Himmel sowie weiterhin glatte Straßen können sich die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen einstellen. Bei Höchsttemperaturen zwischen 0 und 6 Grad lockert sich der Himmel laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in der Region auch zeitweise auf. In allen drei Bundesländern sei dennoch mit etwas Regen beziehungsweise Sprühregen zu rechnen, hieß es weiter. In der Altmark werde Schnee erwartet.