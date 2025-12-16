Wetteraussichten: Weiße Weihnachten? Genaue Prognose noch schwierig

Weiße Weihnacht wird seltener

Ab den Weihnachtstagen steigt die Chance auf Winterwetter etwas an. Bis zum Jahreswechsel dürfte es dann noch einmal kälter werden. "So richtig seriös ist die Vorhersage heute aber auch noch nicht", erklärte der Experte.



Insgesamt lasse sich sagen, dass weiße Weihnachten in den vergangenen Jahrzehnten deutlich seltener geworden seien. In den 60er und 70er Jahren gab es Schnee zum Fest laut Hansen deutlich häufiger. Zuletzt war es 2010 verbreitet weiß. In den vergangenen Jahren gab es nur selten Schnee, wenn dann auch nur lokal begrenzt. "Da reiht sich dies Jahr wahrscheinlich ein", sagte Hansen.