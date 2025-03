Zum Start in die neue Woche ist Deutschland zweigeteilt. Im Süden regnet es mitunter stärker, während es in der Nordhälfte überwiegend trocken bleibt. Lokal sind wie an den Vortagen Gewitter möglich. "Am Dienstag dreht sich dieses Spiel dann um", erklärte Schmid. Dann bleibt es im Süden häufiger trocken und der Norden bekommt mehr Regen ab. Die Sonne zeigt sich nur gelegentlich am Himmel und die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 10 und 17 Grad in der kommenden Woche.