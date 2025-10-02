Wetteraussichten Unfreundliches Herbstwetter - Sturm an Nordseeküste

Offenbach - Ausgerechnet zum langen Wochenende verabschiedet sich das freundliche Herbstwetter - es wird wechselhaft und windig. Der schwere Sturm, der noch Anfang der Woche für weite Teile Deutschlands prognostiziert worden war, trifft nach Auskunft des Meteorologen Jens Hoffmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach jedoch fast ausschließlich die Nordseeküste. Am meisten betroffen sei die Region von Dithmarschen bis nach Nordfriesland. Eventuell sei eine "kleine Sturmflut" möglich, dies sei jedoch bislang unklar.