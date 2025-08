"Die Wende im Wettergeschehen kündigt sich langsam zu Beginn der kommenden Woche an", sagte Meteorologin Stöckle. In Norddeutschland wird es infolge eines Sturmtiefs windig, an den Küsten und im hohen Norden teils auch stürmisch. Eine letzte Kaltfront zieht am Dienstag noch von Nordwest nach Südost. Anschließend kommt der Sommer mit kleinen Schritten zurück: "Im Süden wird es dann teilweise sogar richtig sonnig, und die Temperaturen steigen allmählich an".