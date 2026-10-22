Wetteraussichten: Stürmische Böen und Regenschauer in Hessen

In der Nacht fallen die Werte dann auf 3 bis 7 Grad. Es bleibt bewölkt und regnerisch. Das setzt sich am Samstag fort. Der Regenschirm bleibt ein wichtiger Begleiter, dabei bleibt es frisch. Im Bergland rechne man mit 6 bis 9 Grad, sonst mit 10 bis 14 Grad, so die Meteorologen. In exponierten Höhenlagen kann es zu Sturmböen kommen.