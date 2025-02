Spätestens ab Sonntag stellt sich dann bestes Karnevalswetter ein: Zwar droht am Morgen noch dichter Nebel, insbesondere im Umfeld der Karnevalshochburg Köln, doch der verzieht sich rasch laut Herold und im Anschluss "kommt die Sonne heraus". Entlang des Rheins werde es dann oft sonnig werden, bei Höchstwerten um die 10 Grad in Köln oder Mainz. Regen sei nicht in Sicht. Im Norden würde es dagegen wolkiger und oft auch kälter werden: an der See und im höheren Bergland liegen die Höchstwerte um die 4 Grad.