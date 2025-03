Wetteraussichten: Sonniges Frühlingswetter - Temperaturen bis 20 Grad

Sonniges Wetter bis zum Wochenende

Am Mittwoch werden bei viel Sonnenschein Höchsttemperaturen von elf bis 18 Grad erreicht. An den Küsten ist es hingegen weiterhin wolkig und windig sowie etwas kühler als im Rest des Landes. In der Nacht zum Donnerstag kühlt es zudem auf bis zu minus sechs Grad ab, am Niederrhein ist es mit plus vier bis plus ein Grad etwas milder. Lokal bildet sich Nebel.