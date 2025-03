Sonne auch am Wochenende

Auch am Samstag zeigt sich die Sonne oft am Himmel. Nach örtlicher Nebelauflösung erwärmt es sich auf 14 bis 20 Grad. In der Nacht zum Sonntag tritt in der Südosthälfte wieder häufig Frost bei Tiefstwerten von plus 2 bis minus 4 Grad auf. Ansonsten liege die Tiefstwerte bei plus 6 bis minus 1 Grad.