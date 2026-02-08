 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Sonne nur in den Alpen - sonst bleibt es trüb

Wetteraussichten Sonne nur in den Alpen - sonst bleibt es trüb

Wo sich am Sonntag die Sonne blicken lässt - und wie die Aussichten fürs restliche Bayern sind.

München (dpa/lby) - Sonne genießen - das geht am Sonntag wohl nur in den Alpen. In den meisten anderen Regionen Bayerns bleibe es ganztägig trüb durch Nebel oder Hochnebel, meldete der Deutsche Wetterdienst (DWD). Dichter Nebel mit Sichtweiten unter 150 Meter soll bis zum späten Vormittag anhalten - ausgenommen sind der westliche Alpenrand und das Vorland. Auf den Straßen ist in ganz Bayern Vorsicht geboten. Der DWD warnte vor Glätte durch überfrierende Nässe oder Reif.

Nach der Werbung weiterlesen

Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 2 und 8 Grad, nachts rund um den Gefrierpunkt. Dazu kommt nach Angaben der Wetterexperten ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost bis Ost. 

Blutregen in Bayern?

Das Phänomen des Butregens oder Blutschnees bleibt im Freistaat wohl aus, zumindest vorerst. Dabei vermischt sich Staub, der aus der Sahara angeweht wird, mit Niederschlag, der dann rötlich erscheint. Das liege auch daran, dass es die kommenden Tage keinen nennenswerten Niederschlag gebe, sagte ein Sprecher des DWD.