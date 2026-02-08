Wetteraussichten Sonne nur in den Alpen - sonst bleibt es trüb

München (dpa/lby) - Sonne genießen - das geht am Sonntag wohl nur in den Alpen. In den meisten anderen Regionen Bayerns bleibe es ganztägig trüb durch Nebel oder Hochnebel, meldete der Deutsche Wetterdienst (DWD). Dichter Nebel mit Sichtweiten unter 150 Meter soll bis zum späten Vormittag anhalten - ausgenommen sind der westliche Alpenrand und das Vorland. Auf den Straßen ist in ganz Bayern Vorsicht geboten. Der DWD warnte vor Glätte durch überfrierende Nässe oder Reif.