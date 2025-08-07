Wetteraussichten: Sommerwetter kehrt zurück - Sonne und rund 30 Grad

Auch am Freitag "bleibt uns das Sommerwetter in den meisten Teilen Deutschlands treu und man darf sich auf mehrere Tage mit viel Sonne und hochsommerlicher Wärme freuen", sagte der Meteorologe Marcel Schmid vom DWD. Besonders in der Südhälfte laufe das Wetterprogramm wie aus dem Bilderbuch ab: "blauer Himmel, laue Nächte und kaum ein Lüftchen". Auch abends kann man noch lange draußen sitzen - "Grillabende, Open-Air-Kino oder einfach ein Buch auf dem Balkon sind wieder echte Sommerfreuden", sagte Schmid.