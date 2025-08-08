Wetteraussichten: Sommerliches Wochenende - Hitzewelle mit 30 Grad rollt an

Kühlerer Sonntag vor der Hitze

"Am Sonntag folgt aber bereits ein durchaus nennenswerter Dämpfer", sagte der Meteorologe Tobias Reinartz vom Wetterdienst. Eine Kaltfront "greift am Sonntag auf uns über und ersetzt in weiten Teilen des Landes die heiße Luft durch spürbar kühlere Meeresluft." So erreicht auch nur noch der Süden gebietsweise Höchstwerte mit knapp über 30 Grad. Im Norden sind dagegen "nicht einmal mehr 25 Grad drin", sagte Reinartz. Auch die Nacht zum Montag wird deutlich frischer: Gebietsweise liegt diese nur bei Werten um 10 Grad.