Wo wird Schneefall erwartet?

In der Nacht zum Donnerstag sollte die Schneefallgrenze auf 1500 Meter sinken, prognostizierte der DWD. Im Berchtesgadener Land und im Chiemgau beispielsweise könnten in diesen Höhenlagen 20 Zentimeter Schnee zusammenkommen. Am Freitag und in der Nacht zum Samstag dürfte die Schneefallgrenze teils auf bis etwa 1000 Meter sinken. In Staulagen im Berchtesgadener Land könnte auf 2000 Höhenmetern deutlich mehr als ein Meter Schnee fallen, in Lagen zwischen 1000 und 1200 Höhenmetern könnten es 80 bis 120 Zentimeter sein. Für den Bayerischen Wald rechnete der Fachmann vorerst eher mit Schneeregen als mit Schnee.