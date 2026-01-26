Wetteraussichten: Neues Tief bringt Schnee und Glättegefahr in den Osten

Leipzig - Das Winterwetter hat Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen weiter im Griff. Am Dienstag schneit es zwar weniger, Gefahr drohe aber vor allem am Dienstag durch gefrierende Nässe, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf Anfrage mitteilte. "Vielerorts steigen die Temperaturen tagsüber über den Gefrierpunkt und am Abend und in der Nacht friert es wieder", sagte ein Meteorologe. Dadurch könnte es wieder spiegelglatt werden.