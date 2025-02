Wetteraussichten: Nach dem Wetterduell kommt der Wetterumschwung

"Über Deutschland treffen derzeit zwei unterschiedliche Luftmassen aufeinander", sagte der Meteorologe Thore Hansen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Auch am Mittwoch setze sich der Kampf der beiden Druckgebiete fort. Zum einen lenke Hoch Elvira kalte und trockene Luft in den Nordosten, zum anderen führe Tief Max milde Meeresluft in die Südwesthälfte Deutschlands.