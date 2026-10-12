Wetteraussichten: Mildes Herbstwetter, dann wohl etwas Regen

Leipzig (dpa/sn) - In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen steigen die Temperaturen in den kommenden Tagen leicht an. Regen wird nur wenig erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Heute steigen die Höchstwerte auf 12 bis 15 Grad in Thüringen und Sachsen sowie 14 bis 16 Grad in Sachsen-Anhalt. Demnach soll es wolkig mit etwas Sonnenschein sein. In der Nacht zum Dienstag drohen bei Tiefstwerten von vier bis minus ein Grad leichter Bodenfrost und Nebel.