 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Mildes Herbstwetter, dann wohl etwas Regen

Wetteraussichten Mildes Herbstwetter, dann wohl etwas Regen

Nachts kann es Bodenfrost geben, tagsüber wird es milder: Der Deutsche Wetterdienst erwartet bis Mittwoch Höchstwerte bis zu 20 Grad und nur wenig Regen.

Wetteraussichten: Mildes Herbstwetter, dann wohl etwas Regen
1
Viele Wolken bestimmen die Wetterlage. (Symbolbild) Foto: Katharina Kausche/dpa

Leipzig (dpa/sn) - In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen steigen die Temperaturen in den kommenden Tagen leicht an. Regen wird nur wenig erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Heute steigen die Höchstwerte auf 12 bis 15 Grad in Thüringen und Sachsen sowie 14 bis 16 Grad in Sachsen-Anhalt. Demnach soll es wolkig mit etwas Sonnenschein sein. In der Nacht zum Dienstag drohen bei Tiefstwerten von vier bis minus ein Grad leichter Bodenfrost und Nebel.

Nach der Werbung weiterlesen

Am Dienstag soll es in den drei Bundesländern zunächst sonnig sein, im Tagesverlauf ist laut DWD in Sachsen-Anhalt und Thüringen mit Regen zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 14 bis 18 Grad. In der Nacht zum Mittwoch betragen die Tiefsttemperaturen bei vielen Wolken und etwas Regen zehn bis fünf Grad. Im Verlauf des Mittwochs lockern die Wolken etwas auf. Die Höchstwerte steigen auf 16 bis 20 Grad.