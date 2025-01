Die kommenden Nächte werden zudem verbreitet frostig: an den Alpen über Schnee wird teils auch strenger Frost unter minus 10 Grad erwartet. Einzig an einigen Küstenregionen bleibt es frostfrei. Vor allem in der Nacht zum Montag stellt sich in mittleren und südlichen Landesteilen Frost bei minus 5 Grad ein.