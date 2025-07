Am Sonntag und Montag wird es dann verbreitet kühler und feuchter. "Zunächst fällt im Nordwesten und im Südosten schauerartiger, teils gewittriger Regen", erklärte der Meteorologe. Im Laufe des Sonntags sowie am Montag breiten sich die Schauer und Gewitter landesweit aus. Das drückt auch auf die Temperaturhöchstwerte: Am Dienstag rechnet der DWD voraussichtlich nur noch mit 20 Grad. "Die Hitze ist also erst einmal passé."