Wetteraussichten: Kalendarischer Frühlingsanfang wird überwiegend sonnig

"So ganz störungsfrei bleibt das Wettergeschehen jedoch nicht", sagte der Meteorologe Sebastian Schappert vom DWD. Am Donnerstag ziehen die Reste eines ehemals kräftigeren Tiefs in Deutschland auf: Ein paar dichtere Wolken zeigen sich über der Nordwesthälfte, dabei bleibt es meist trocken. "Sonst scheint vielerorts die Sonne." Die Temperatur klettert tagsüber im Südwesten auf bis zu 20 Grad. In Küstennähe bleibt es mit maximal 9 bis 15 Grad etwas kühler.