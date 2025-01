Offenbach - Nach einem milden Wochenstart kühlt es in den kommenden Tagen in Deutschland wieder etwas ab. Für Dienstag sagte Meteorologin Tanja Egerer vom Deutschen Wetterdienst (DWD) nasskaltes Wetter bei Höchstwerten zwischen 3 und 9 Grad voraus. Zudem sinkt die Schneefallgrenze auf 500 bis 700 Meter ab. Im Bergland dürfte es also wieder etwas winterlicher zugehen. Im Nordseeumfeld und im Westen erwartet der DWD dagegen kurze Gewitter.