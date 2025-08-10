Wetteraussichten: Hitze nimmt weiter zu - Wetterdienst erwartet bis zu 38 Grad

Am Dienstag werden dann auch im äußersten Norden annähernd so hohe Werte erreicht: Der Wetterdienst erwartet 25 bis 29 Grad. Im großen Rest des Landes werden demnach schwüle 30 bis 36 Grad erreicht - mit den höchsten Werten an Oberrhein, Saar und Mosel. Wolken bleiben bis einschließlich Mittwoch eher die Ausnahme, nur im Norden ziehen immer mal Wolkenfelder vorüber.