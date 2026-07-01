Wetteraussichten: Gewitter klingen ab – Sonne lässt auf sich warten

Leipzig (dpa/sn) - Heute wird das Wetter in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen besonders ungemütlich. In den drei Bundesländern ist insbesondere am Vormittag mit teils schweren Gewittern und Starkregen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Besonders schwer könnte es den Südwesten Sachsens und den Süden von Thüringen treffen. Im Tagesverlauf sind demnach Auflockerungen zu erwarten. Die Höchsttemperaturen erreichen 21 bis 24 Grad.