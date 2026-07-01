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Wetteraussichten Gewitter klingen ab – Sonne lässt auf sich warten

Nach heftigen Gewittern in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beruhigt sich das Wetter – doch viel Sonnenschein ist nicht in Sicht.

Wetteraussichten: Gewitter klingen ab – Sonne lässt auf sich warten
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Immer wieder drohen in den kommenden Tagen Regenschauer. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Leipzig (dpa/sn) - Heute wird das Wetter in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen besonders ungemütlich. In den drei Bundesländern ist insbesondere am Vormittag mit teils schweren Gewittern und Starkregen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Besonders schwer könnte es den Südwesten Sachsens und den Süden von Thüringen treffen. Im Tagesverlauf sind demnach Auflockerungen zu erwarten. Die Höchsttemperaturen erreichen 21 bis 24 Grad. 

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In der Nacht zum Donnerstag sinken die Tiefsttemperaturen auf 14 bis 10 Grad. In den drei Bundesländern soll es weitgehend niederschlagsfrei bleiben.

Am Donnerstag steigen die Höchstwerte auf 23 bis 27 Grad. Laut DWD soll es zunächst heiter werden, im Tagesverlauf sei aber auch mit Wolken und Regen zu rechnen.

Auch in der Nacht zum Freitag soll lokal Regen auftreten. Die Tiefstwerte liegen zwischen 15 und 11 Grad. Am Freitag ist es wechselnd bewölkt und Schauer bleiben möglich. Die Höchstwerte betragen 21 bis 23 Grad.