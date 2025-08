In der gesamten Region liegen die Höchsttemperaturen den Tag über zwischen 20 und 23 Grad. In der Nacht auf Samstag fallen die Werte auf bis zu 12 Grad in Sachsen-Anhalt und auf bis zu 9 Grad in Sachsen und in Thüringen. Es sei weiterhin mit einzelnen Gewittern mit örtlichen Schauern zu rechnen, teilte der DWD mit.