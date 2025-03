Wetteraussichten Gemischtes Wetter am Wochenende

Offenbach - Regen und Schnee, aber auch Sonne: Das Wetter am Wochenende ist in Deutschland gemischt. "Das Wochenende ist wettertechnisch zweigeteilt", sagte Jacqueline Kernn vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Im Süden sorge ein Tiefdruckgebiet immer wieder für Regen und Schneefall. "Im Norden herrscht Hochdruckeinfluss, der immerhin zeitweise für heiteres oder sonniges Wetter sorgt." Ganz ungetrübt bleibe es aber auch dort nicht. Ab Sonntagabend kündigten sich im Norden ebenfalls Regen und mitunter auch Schnee an.