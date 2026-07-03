Wetteraussichten für Bayern: Hier kann es am Wochenende im Freistaat regnen

München (dpa/lby) - Nach Hitzewelle und Unwettern versprechen die kommenden Tage in Bayern eher ruhiges Wetter. Heute soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Norden des Freistaats anfangs noch bewölkt sein und vereinzelt regnen, im Tagesverlauf kommt dann aber immer mehr die Sonne heraus. Die Temperaturen liegen laut DWD zwischen 21 und 26 Grad. In Südbayern gibt es demnach in Alpennähe Schauer oder Regen und teils auch Gewitter, am Nachmittag wird es aber freundlicher.