Wetteraussichten: Freundliches Herbstwetter bis zur Wochenmitte

Ab Donnerstag wird es kühl

Der Mittwoch startet wieder heiter bis sonnig. Im Tagesverlauf ziehen von Westen her dann langsam Wolken auf, die ab dem späten Abend Regen und vereinzelte Gewitter bringen. Die Temperaturen klettern auf 19 bis 24 Grad. In der folgenden Nacht bleibt es dann bewölkt, den Meteorologen zufolge sind weiter Regen und vereinzelte Gewitter zu erwarten. Die Temperaturen fallen auf 15 bis 9 Grad.