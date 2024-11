Zu Wochenbeginn bleibt es weiterhin wechselhaft. Vor allem im Norden und in der Mitte gibt es laut DWD weiterhin Regen. In den Hochlagen kann weiter Schnee fallen. Längere trockene Abschnitte sind nach Süden hin zu erwarten. Der Wind bleibt lebhaft, an den Küsten und im Bergland treten zeitweise Sturmböen auf.