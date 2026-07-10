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Wetteraussichten Bayern rüstet sich für ein heißes Wochenende

Es wird wieder heiß im Freistaat. Welche Temperaturen erwartet werden.

Wetteraussichten: Bayern rüstet sich für ein heißes Wochenende
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In Bayern wird es wieder heiß. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

München (dpa/lby) - Die Werte erreichen zwar vorerst nicht die Rekordtemperaturen der vergangenen Hitzewelle - dennoch wird es sehr warm in Bayern: Am Wochenende sind in Südbayern nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bis zu 32 Grad möglich. Am Nachmittag sollen einige Quellwolken am Himmel zu sehen sein. Im Norden des Freistaats liegen die Höchstwerte am Samstag demnach bei 26 Grad im Hofer Land und bis zu 33 Grad im westlichen Franken. 

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Auffallend ist, dass es in der Nacht zum Sonntag wieder abkühlt - auf bis zu 12 Grad, wie es beim DWD heißt. Die Hitzetage Ende Juni hatten vor allem deswegen vielen Menschen zu schaffen gemacht, weil es auch nachts warm blieb.