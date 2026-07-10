Wetteraussichten: Bayern rüstet sich für ein heißes Wochenende

München (dpa/lby) - Die Werte erreichen zwar vorerst nicht die Rekordtemperaturen der vergangenen Hitzewelle - dennoch wird es sehr warm in Bayern: Am Wochenende sind in Südbayern nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bis zu 32 Grad möglich. Am Nachmittag sollen einige Quellwolken am Himmel zu sehen sein. Im Norden des Freistaats liegen die Höchstwerte am Samstag demnach bei 26 Grad im Hofer Land und bis zu 33 Grad im westlichen Franken.