Wetteraussichten: Auf Wolken folgen sonnige Herbsttage

Offenbach am Main (dpa/lhe) - Nach einem zunächst grauen Start in den Tag zeigt sich das Wetter in Hessen heiter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, steigen die Temperaturen auf 18 bis 21 Grad. In höheren Lagen werden bis zu 16 Grad erwartet. Ist es zunächst noch teils stark bewölkt, setzt sich die Sonne zum Nachmittag verbreitet durch. Am Vormittag kann es im Norden noch vereinzelt regnen, sonst bleibt es trocken. Die Meteorologen rechnen im nordhessischen Bergland und der Rhön mit teils starken Böen.